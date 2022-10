6 Ottobre 2022 19:52

Catanzaro: conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione del teatro Incanto: domenica 9 ottobre alle 18.30 “SSS Spettatori Sulla Scena”

Conto alla rovescia per la prima della nuova stagione del “Teatro incanto”, il cui tratto distintivo quest’anno vuole essere superare i limiti di una programmazione prettamente amatoriale, provando a produrre degli spettacoli che hanno voglia di uscire dalla città ed essere presentati in giro per la regione e, perché no, anche per l’Italia visti i temi trattati. Domenica 9 ottobre alle 18.30 in un scena – nel centro del centro storico a Catanzaro – un esperimento, una prova folle che, il Teatro Incanto – guidato dal direttore artistico del Teatro Comunale, Francesco Passafaro – tenta di fare per la prima volta. “SSS Spettatori Sulla Scena” è una serata “jazz” in cui ogni spettatore potrà salire sul palco e leggere un testo al quale è affezionato o, perché no, rischiare la sorte con un testo che troverà nel foyer del Comunale.

“Abbiamo anche la visita di alcuni amici che verranno a trovarci e che saranno una bellissima conferma di amore per il teatro e per il Comunale, Il Centro del centro storico. In pratica funziona così – spiega Passafaro – il pubblico viene al Comunale e porta un testo al quale sei affezionato, oppure vai nel foyer del Comunale e prendi uno dei testi che trovi sui tavolini. Ci saranno testi comici, drammatici, poesie, monologhi, dialoghi, prosa, cinema e chi più ne ha più ne metta. E il protagonista è il nostro spettatore, senza nessun giudizio, cercando di vincere la paura di parlare in pubblico. 3,4 minuti a testa per entrare nella Storia del Teatro. E sono invitati anche tutti gli attori e gli allievi delle scuole di teatro, recitiamo tutti, pardon, leggiamo tutti”. Appuntamento, quindi, domenica 9 ottobre alle 18.30.