Catanzaro, pari con rammarico: da 0-2 a 2-2 ad Avellino. Il Crotone vince e accorcia. Risultati e classifica Serie C

30 Ottobre 2022 19:59

Sono terminate le gare della domenica dell’11ª giornata del girone C di Serie C: i risultati e la classifica

Un pari con rammarico. Sì, perché, anche se rimane imbattuto in campionato nonché in vetta da solo, il Catanzaro si fa raggiungere dall’Avellino sul pari (2-2). E pensare che dopo 8 minuti il risultato era di 0-2 grazie alle reti di Sounas e Biasci. Poi Gambale in avvio di ripresa e Kanoute a dieci minuti dalla fine ristabiliscono la partià. Solo un punto, dunque, per la squadra di Vivarini, su cui accorcia il Crotone, a cui basta l’1-0 di Gomez al 37′ per far suo il testa-coda contro il Picerno. Riduce il margine dalla vetta anche il Pescara, che sbanca Castellamare di Stabia. Il Messina perde a Monopoli e resta ultimo. Di seguito tutti i risultati dell’11ª giornata e la classifica aggiornata.

RISULTATI 11ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 30 OTTOBRE

ore 14:30

Latina-Monterosi Tuscia 0-1

Taranto-Giugliano 0-1

Viterbese-Foggia 1-2

ore 17:30

Audace Cerignola-Turris 2-1

Avellino-Catanzaro 2-2

Crotone-Picerno 1-0

Gelbison-Fidelis Andria 0-0

Juve Stabia-Pescara 1-2

Monopoli-Messina 2-0

Potenza-Virtus Francavilla 2-2

CLASSIFICA SERIE C