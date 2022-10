Catanzaro, per l’1 e 2 novembre corse aggiuntive verso i Cimiteri cittadini: tutte le nuove tratte

30 Ottobre 2022 10:28

In occasione della Commemorazione dei Defunti, nei giorni 1 e 2 novembre 2022, oltre le corse ordinarie, l’azienda di trasporti di Catanzaro ha aggiunto nuove tratte per raggiungere più agevolmente i cimiteri urbani

L’Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico per il comune di Catanzaro, comunica che in occasione della Commemorazione dei Defunti, nei giorni 1 e 2 novembre 2022, oltre le corse ordinarie, riportate sull’orario in vigore, ha programmato, di concerto con l’Amministrazione Comunale, un servizio aggiuntivo messo a disposizione per raggiungere più agevolmente i cimiteri urbani del capoluogo.

Per i dettagli si può consultare il sito amcspa.it.

Martedì 01 novembre 2022

Cimitero Catanzaro centro

ANDATA:

Funicolare valle –via Milelli – via Acri- viadotto Kennedy – via Pascali – Via Schipani – Cimitero:

7.25 – 7.50 – 8.35 – 9.10 – 9.40 – 9.55 – 10.40 – 11.00 – 11.45 – 12.25 – 12.35 – 13.00 – 13.45 – 14.15 – 14.45 – 15.50 – 16.00 – 16.55

RITORNO:

Cimitero – via Piave – via Milelli – Funicolare Valle:

8.00 – 8.30 – 9.10 – 9.30 – 10.10 – 10.30 – 11.15 – 11.35 – 12.15 – 12.50 – 13.05 – 13.35 – 14.05 – 14.35 – 15.05 – 16.30 – 16.45 – 17.25

Cimitero Gagliano

Partenza dal capolinea di Mater Domini (piazzale mercato rionale):

Mater Domini – via Campanella – Cimitero – Capolinea Gagliano – Cimitero – Via T. Campanella – Mater Domini:

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.00, con corse ogni 30 (trenta) minuti.

Cimitero quartiere marinaro di Catanzaro

ANDATA (partenza dal Terminal Giovino):

Giovino – area Teti – via Caprera – bivio Giovino – viale Crotone – p.zza Garibaldi – bivio Nalini – Cimitero:

08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 – 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

RITORNO (partenza dal cimitero del quartiere marinaro di Catanzaro):

Cimitero – bivio Nalini – p.zza Garibaldi – viale Crotone – bivio Giovino – via Caprera – Giovino:

08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria

Percorso: Via Molise – Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti – Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.25, con corse consecutive.

Mercoledì 02 novembre 2022

Cimitero Catanzaro centro

Corse ordinarie linea CIRCOLARE NORD

Cimitero Gagliano

Il servizio sarà Garantito dalle linee urbane 5 e 6 mediante le fermate presenti su via T. Campanella, nei pressi dell’ingresso del Cimitero.

Cimitero quartiere marinaro di Catanzaro

ANDATA : Partenza dal capolinea del quartiere marinaro:

Giovino – area Teti – via Caprera – bivio Giovino – viale Crotone – p.zza Garibaldi – bivio Nalini – Cimitero:

08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 – 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

RITORNO : Partenza dal cimitero del quartiere marinaro:

Cimitero – bivio Nalini – p.zza Garibaldi – viale Crotone – bivio Giovino – via Caprera – Giovino:

08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero S. Maria

Percorso: Via Molise – Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti – Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.10, con corse ogni 20 minuti.