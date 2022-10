21 Ottobre 2022 14:46

Il fatto è avvenuto in contrada ’Vanghella’ e ora la procura di Caltagirone ha aperto un’inchiesta

Una lite in famiglia finita in tragedia. E così che, la scorsa notte, a Palagonia, Comune in Provincia di Catania, un 43enne è stato assassinato dal nipote, quest’ultimo poi fermato dai carabinieri. Come scrive Adnkronos, il fatto è avvenuto in contrada ’Vanghella’ e ora la procura di Caltagirone ha aperto un’inchiesta.