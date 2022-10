Incidente mortale a Catania: si ribalta minicar e muore 15enne, grave la sorella

12 Ottobre 2022 11:07

La ragazza 17enne non ha ancora appreso la notizia della morte del fratello

Grande dolore per la comunità di Adrano, in provincia di Catania, per la morte di Francesco Cerami (15 anni), avvenuta a causa di un incidente stradale avvenuto la sera di domenica 10 ottobre, in cui è rimasta gravemente ferita anche la sorella Chiara, più grande di appena due anni. Stando alle prime ricostruzioni, i due giovani si trovavano su una minicar 50 guidata proprio dalla ragazza, quando quest’ultima ha perso il controllo del mezzo, andando a finire fuori strada e impattando violentemente contro il muro di una proprietà privata. La vettura si è ribaltata e nel fatto il 15enne è morto sul colpo, mentre la sorella è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Marco di Catania.

“Francesco tornava da una domenica felice – scrive il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso – . Mi sento vicino a tutta la famiglia Cerami, una famiglia di lavoratori”. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, la cui data è ancora da stabilire. “Invito tutta la cittadinanza a partecipare al momento di dolore. Nel giorno dei funerali invito enti e istituzioni a tenere le bandiere a mezz’asta. Chiedo alle attività commerciali di sospendere il lavoro durante lo svolgimento delle esequie. Ciò che è successo è straziante, ci restano soltanto le preghiere”, conclude il primo cittadino.