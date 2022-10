Cassano torna ad esaltare la Reggina: “Pirlo, Cozza, Di Michele, qualità impressionante”

30 Ottobre 2022 16:16

L’ex attaccante di Roma e Samp torna ad esaltare Reggio Calabria e la Reggina: “quella Reggina lottava per salvarsi”

“Quando giocavamo a Reggio Calabria, inizi 2000: Cozza, Di Michele, Pirlo, Baronio. Giocavano per salvarsi e parliamo di una qualità impressionante, anche delle squadre piccole”. Antonio Cassano torna a parlare della Reggina, esaltando la squadra di provincia che nei primi anni 2000 faceva simpatia a tanti. Parlando del livello della Serie A, a detta sua più alto una volta, pone come esempio gli amaranto, che all’epoca potevano contare in tanta qualità, nonostante lottassero per salvarsi.

Non è la prima volta che l’ex Roma fa questo tipo di ragionamento, citando la compagine dello Stretto in positivo. Lo aveva fatto anche nel gennaio 2021. Oggi come allora, lo ha sempre fatto dai microfoni della Bobo Tv, contenitore Twitch in cui lui, Vieri, Adani e Ventola parlano dei temi più svariati del calcio. Si ricorda che, solo qualche settimana fa, l’ex attaccante aveva parlato di mister Pippo Inzaghi, criticando il suo modo di giocare, definito “alla carlona”.