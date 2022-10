La Cassa Dottori Commercialisti incontra gli iscritti in Calabria per parlare di professione e previdenza

19 Ottobre 2022 15:01

In programma un ciclo di incontri che si terranno giovedì 20 ottobre a Locri e Lamezia Terme, e venerdì 21 a Paola

A poco più di un mese di distanza dagli ultimi appuntamenti che si sono tenuti a Cosenza e Castrovillari, Cassa Dottori Commercialisti torna sul territorio calabrese per parlare ai suoi iscritti di professione e cultura previdenziale. Sono tre gli appuntamenti previsti per il ciclo “La Cassa incontra gli iscritti” con gli Ordini di Locri e Lamezia Terme, giovedì 20 ottobre, e con quello di Paola, venerdì 21 ottobre, per confrontarsi e dialogare con i professionisti locali sulle prospettive previdenziali e le iniziative di welfare che l’ente di previdenza e assistenza sta portando avanti.

Temi importanti per i professionisti iscritti alla Cassa che per l’Ordine di Locri sono 151, mentre a Lamezia Terme e Paola sono rispettivamente 130 e 161, con un’incidenza femminile che varia dal 28,5% che si registra a Lamezia Terme al 33,8% di Locri, dato in linea con l’andamento a livello nazionale, per crescere fino al 44,1% di dottoresse commercialiste sul totale degli iscritti a Cassa Dottori Commercialisti per l’Ordine di Paola.

“Contribuire a far crescere la professione – spiega Michele Pirotta, vice presidente di Cassa Dottori Commercialisti – significa anche lavorare per rafforzare la presenza femminile, mettendo in campo iniziative di welfare che siano in grado di andare supportare la conciliazione e un equilibrio migliore tra famiglia e professione. A questo proposito, oltre ad un invito a visionare tutte le iniziative di welfare previste per i colleghi, tramite l’accesso web al nostro sito istituzionale, ricordo che c’è tempo ancora fino a fine mese per partecipare al bando destinato alle mamme e ai papà dottori commercialisti che prevede l’erogazione di un contributo fino a mille euro per la frequenza di asili nido e scuole d’infanzia dei propri figli”.

Le iniziative di welfare a supporto degli iscritti saranno al centro dei tre convegni “La Cassa incontra gli iscritti” il primo dei quali si terrà con i professionisti dell’Ordine di Locri giovedì 20 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 presso le sale dell’Ordine in viale G. Matteotti, 356. Nel pomeriggio del 20 ottobre sarà invece la volta dell’Ordine di Lamezia Terme che incontrerà gli iscritti nella di via Timavo 13/A, dalle 15.30 alle 18.30.

Il giorno dopo, venerdì 21 ottobre, saranno invece gli iscritti di Paola a incontrare i rappresentanti di Cassa Dottori Commercialisti presso le sale dell’Ordine in via Sant’Agata, nel Centro Commerciale “Le Muse” dalle 9.30 alle 12.30 .

Ai tre incontri che danno diritto a n. 3 crediti formativi obbligatori parteciperanno Michele Pirotta, vice presidente Cassa Dottori Commercialisti (CDC) insieme al consigliere di amministrazione di CDC, Antonino Dattola. A Locri saranno inoltre presenti Francesco Scarano, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Locri, Antonio Repaci, Consigliere del C.N.D.C.E.C, insieme al delegato di Cassa Dottori Commercialisti presso l’Ordine di Locri, Giovanni Occhiato.

Al convegno “La Cassa incontra gli iscritti” di Lamezia Terme parteciperanno Giovannella Famularo, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lamezia, Antonio Repaci, Consigliere del C.N.D.C.E.C e Fabio Massimiliano Canzoniere, delegato di Cassa Dottori Commercialisti presso l’Ordine di Lamezia Terme.

Infine, al convegno di Paola, parteciperanno anche il presidente dell’Ordine locale Fernando Caldiero, insieme ad Antonio Repaci, Consigliere del C.N.D.C.E.C e Fabio Massimiliano Canzoniere, delegato di Cassa Dottori Commercialisti presso l’Ordine di Paola.