Caronte&Tourist: successo della Federmar Cisal, conquistati tre RSU su 7

31 Ottobre 2022 12:46

Messina: la Federmar Cisal ha messo a segno un successo senza precedenti alle elezioni degli RSU alla Caronte & Tourist

La Federmar Cisal ha messo a segno un successo senza precedenti alle elezioni degli RSU alla Caronte & Tourist. Su 240 lavoratori del personale esecutivo di bordo avente diritto, hanno votato 200, di cui ben 77 hanno scelto la Federmar come sindacato che li rappresenti. Ciò ha permesso la nomina di 3 RSU all’interno della Caronte. “Un risultato senza precedenti, ha detto Clara Crocè di CISAL, frutto dell’impegno dei lavoratori. Adesso saremo più forti nelle nostre rivendicazione sindacali”. “Da molto tempo abbiamo chiesto, infatti, a Caronte & Tourist di ridiscutere l’orario di lavoro settimanale in vigore che prevede 22 presenze mensili per 8 ore al giorno, a differenza di altri che ne devono assicurare 18/20 presenze. Un trattamento evidentemente discriminante in termini di salario percepito”.

“Un ringraziamento va a tutti i lavoratori che ci hanno dato fiducia, ai candidati e ai nostri iscritti. Dei confederali solo la CGIL ha eletto un solo candidato”, ha concluso Crocè.