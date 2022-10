Caro bollette, Siracusano: “fissare presto un tetto al prezzo del gas”

6 Ottobre 2022 13:58

Il deputato di Forza Italia ritiene sia necessario intervenire subito

“Bloccare l’aumento delle bollette. I più poveri non riescono a pagare le utenze e molte aziende rischiano di fermare la produzione”. E’ questa la speranza di Matilde Siracusano, deputato messinese di Forza Italia. “Purtroppo i tempi della politica non sono in linea con le scadenze degli italiani – scrive sui social – . I prossimi step per arrivare ad un governo di Centrodestra saranno i seguenti: il 13 ottobre è prevista la seduta per l’elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato, entro il 15 ottobre i parlamentari dovranno comunicare il loro gruppo di appartenenza, mentre dal 24 ottobre partiranno le consultazioni al Quirinale per affidare l’incarico di formare il nuovo governo”.

“Gli italiani hanno votato e vogliono il prima possibile un governo di centrodestra. Il mio auspicio è che si faccia presto. Ora come mai serve un governo solido, deciso e che risponda alle emergenze del Paese in modo immediato”, conclude Siracusano.