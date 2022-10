Caro bollette, il disperato appello dell’imprenditore reggino Trunfio: “se continuo così a dicembre chiudo”

7 Ottobre 2022 18:44

Sebastiano Trunfio, proprietario di alcune attività in centro città a Reggio Calabria, è l’ennesimo imprenditore che in queste settimane prova a smuovere le coscienze sul gravissimo tema del caro energia, minacciando una possibile e imminente chiusura se la situazione non dovesse cambiare

Un’altra vittima? Speriamo di no. Al momento – e speriamo che non si vada oltre – sono di più le attività lavorative pronte a chiudere anziché quelle che chiudono effettivamente. In realtà, tante lo hanno già fatto in questi anni, tra Covid e non solo, ma chi è più forte prova ancora a resistere, lanciando segnali soprattutto verso il Governo. Così non si può più andare avanti: le bollette, il caro-energia, l’inflazione, tutto questo sta per distruggere un sistema produttivo intero. E se oggi è solo minaccia di chiusura, o previsione pessimistica (ma realistica), tra qualche mese potrebbe essere scelta concreta (e drastica).

A Reggio Calabria abbiamo già provato a raccontare in vari modi la situazione, attraverso diverse testimonianze: da Gelato Cesare (che comunque esalta i grandi numeri della stagione estiva) al Ristorante Oasi, che per qualche mese chiuderà. E ora è il momento di Sebastiano Trunfio, proprietario di alcune attività in centro città: dal Bar “Le Vele” in Via Marina al “Castel Bar” al Castello. “La situazione è diventata ingestibile”, confessa l’imprenditore ai microfoni di StrettoWeb. “Solitamente ad agosto pagavo intorno ai 4 mila euro di bolletta, ora me n’è arrivata una da 13 mila, quello che di solito pagavo in tre mesi. E nell’altra attività sono passato da 800 euro a 6 mila. O pago il personale, o pago l’affitto o pago la luce, non so più che fare”.

Insomma, si potrebbe pensare: la solita storia che si sente un po’ ovunque ormai tra giornali e tv. Ma questa volta, a differenza del Covid, non si tratta di bombardamento mediatico ma di una chiara volontà di far emergere un problema gravissimo e che forse è ancora troppo sottovalutato dai più. E Trunfio lo fa notare: “la gente non si rende conto di quello che succederà tra due o tre mesi, non ha ancora capito la gravità. Io, se continuo così, a dicembre penso di non arrivare, sono costretto a chiudere“.

Uno sfogo durissimo, una presa di coscienza nuda e cruda. Una situazione che però va avanti da un po’ e che parte da lontano, dal Covid: “il Covid ci ha messo in ginocchio, con incassi da poche centinaia di euro al giorno nei periodi di zona rossa. Poi avevamo la possibilità di ripartire e abbiamo pagato 70 mila euro circa, noi e altri imprenditori di attività del centro città, per l’attivazione dei dehors in Via Marina. L’estate dopo, quella di quest’anno, neanche quelli ci sono più, e a noi sono rimasti altri 70 mila euro sul groppone oltre alle spese aumentate adesso. Ho anche avanzato delle richieste: ‘almeno per un paio d’anni fateci sfruttare gli spazi esterni’, io avevo pensato alla salita accanto al Bar, ma me l’hanno bocciata. Ho chiesto la rateizzazione e me l’hanno bocciata”.

Trunfio resiste, ma non sa ancora per quanto. Già le conseguenze sta iniziando a sentirle: “sono stato costretto a licenziare tre persone. Anche perché non sono solo le varie spese nostre, ma anche quelle delle famiglie, che per venire a consumare al Bar ci pensano due volte. Io faccio lo Chef, ma in questi anni ho messo qualcun altro in cucina per gestire le attività e i numerosi impegni. Ora, per risparmiare due stipendi, io e mia moglie ci siamo messi nuovamente in cucina”.