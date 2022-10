La Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria Degli Ungheresi di Polistena invitata alla Campagna Nazionale sulla Prevenzione del Tromboembolismo Venoso

11 Ottobre 2022 19:11

Il 13 ottobre 2022 si terrà la “Giornata Mondiale della Trombosi. In occasione di questa data importante, la Fondazione per il Tuo cuore – HCF Onlus, in collaborazione con l’Area Malattie del Circolo Polmonare ANMCO, ha richiesto la partecipazione della Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria Degli Ungheresi di Polistena alla “Campagna Nazionale sulla Prevenzione del Tromboembolismo Venoso”. Di seguito la richiesta firmata dal Dott. Claudio Picariello (Chairman Area Malattie del Circolo Polmonare) e dal Dott. Domenico Gabrielli (Presidente Fondazione per il Tuo cuore).

L’iniziativa è volta a sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio predisponenti ad episodi di tromboembolismo venoso (trombosi venosa e conseguente embolia polmonare), oltre che ad illustrare nel dettaglio tale patologia mediante materiale divulgativo appositamente redatto (“Tromboembolismo venoso: trombosi venosa profonda ed embolia polmonare”, facente parte degli opuscoli educazionali della Biblioteca della Prevenzione editati per il pubblico laico dalla Fondazione per il Tuo cuore) anche a chi ha già sofferto di tale patologia (prevenzione secondaria).

A tale scopo si vuole coinvolgere la rete delle Cardiologie Ospedaliere ANMCO mediante promozione di eventi locali come incontri con la popolazione, e campagne educazionali intraospedaliere anche in forma di screening ambulatoriale. Chiediamo quindi che la Vostra Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria Degli Ungheresi di Polistena possa prendere parte all’iniziativa a nome della Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus e di ANMCO“.