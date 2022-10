Carburanti, aumentano i prezzi di benzina e gasolio

5 Ottobre 2022 09:12

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio

Al secondo balzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, con il Brent che supera i 90 dollari dopo due settimane, tornano a salire con forza i prezzi dei carburanti alla pompa. Una rincorsa spinta dalle aspettative di un taglio della produzione di greggio, sul tavolo della riunione dell’OpecPlus in programma oggi a Vienna, la prima in presenza dallo scoppio della pandemia. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Q8. Per IP registriamo un rialzo di 3 cent/litro sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,641 euro/litro (invariato, compagnie 1,640, pompe bianche 1,641), diesel a 1,744 euro/litro (invariato, compagnie 1,744, pompe bianche 1,744). Benzina servito a 1,787 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,828, pompe bianche 1,704), diesel a 1,888 euro/litro (-2, compagnie 1,930, pompe bianche 1,805). Gpl servito a 0,789 euro/litro (invariato, compagnie 0,795, pompe bianche 0,782), metano servito a 3,139 euro/kg (-7, compagnie 3,292, pompe bianche 3,020), Gnl 3,124 euro/kg (-49, compagnie 3,266 euro/kg, pompe bianche 3,028 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,743 euro/litro (servito 2,013), gasolio self service 1,840 euro/litro (servito 2,100), Gpl 0,889 euro/litro, metano 3,707 euro/kg, Gnl 3,413 euro/kg.