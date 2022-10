Capo d’Orlando: eroico poliziotto salva una donna affogata in strada

23 Ottobre 2022 13:17

Capo d’Orlando: il poliziotto aveva notato un uomo che stava percuotendo la donna e pensando ad un’aggressione si è avvicinato scoprendo solo dopo che l’uomo stava aiutando la malcapitata che poi è stata salvata grazie alla manovra di Heimlich praticata dall’agente

“Qualche sera fa, Santi, poliziotto del commissariato di Capo d’Orlando, Messina, vede un uomo in strada che sta percuotendo una donna e pensando ad un’aggressione raggiunge immediatamente i due. Ma da vicino si rende conto che l’uomo in realta le stava soltanto colpendo le spalle perché la donna cianotica in volto non respirava più. Intuisce che potesse trattarsi di un boccone di cibo andato di traverso, ed essendo stato addestrato ad effettuare la manovra di Heimlich, gliela pratica salvandola. Le telecamere di sorveglianza del commissariato riprendono quello che succede. Questione di altimi, che possono cambiare tutto. Grazie alla prontezza di Santi, è andato tutto

per il meglio”. E’ questo il post pubblicatosu Instragram sulla pagina ufficiale della Polizia di Stato.