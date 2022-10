Capo d’Orlando, chiusura totale al transito di un tratto della S.P. n° 147 di San Gregorio

24 Ottobre 2022 13:31

La III Direzione Viabilità Metropolitana – Servizio Programmazione OO.PP e Servizi Integrati – della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura totale al transito del tratto compreso tra il km.2+200 e il km 2+480 della S.P. 147 di San Gregorio nel Comune di Capo d’Orlando, dalle ore 07:00 del 25/10/2022 e fino al 25/11/2022, per lavori di consolidamento del piano viabile.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo :

– Da Capo d’Orlando centro verso San Gregorio: Via Libertà S.S. 116 fino all’incrocio con la S.S. 113, S.S. 113 in direzione Messina fino alla Strada Comunale C/da S. Gregorio, Villa Bagnoli;

– Da San Gregorio verso Capo d’Orlando centro: Villa Bagnoli, Strada Comunale San Gregorio, S.S. 113 in direzione Palermo fino all’incrocio con la S.S. 116, proseguire sulla S.S. 116. Via Libertà fino al centro urbano di Capo d’Orlando.