Cannizzaro: “da Sinistra ci attaccano perché abbiamo detto la verità, ma i reggini hanno capito da che parte stare”

2 Ottobre 2022 14:49

Replica del deputato reggino agli attacchi ricevuti in questi giorni da diversi movimenti legati al centrosinistra dopo le sue parole di venerdì pomeriggio in Piazza Duomo

Botta, risposta e contro-risposta. Francesco Cannizzaro replica a sua volta agli attacchi ricevuti in questi giorni da diversi movimenti legati al centrosinistra dopo le parole del deputato di venerdì pomeriggio in Piazza Duomo. “Da Sinistra – ha scritto Cannizzaro sui social – se ne stanno inventando di tutti i colori e ci stanno attaccando in ogni modo, indirettamente però, tramite social e comunicati stampa che portano sigle e nomi sconosciuti. Dietro pseudo movimenti politici che scrivono contro di noi, dietro profili facebook falsi creati ad hoc, tutti sanno che si nascondono personaggi degli staff di Comune e Città Metropolitana, nel vano tentativo di screditarci“.

“Ma ve la siete sentita – prosegue – perché abbiamo detto che il commissariamento del Comune lo avete architettato voi?!? Che da 10 anni Città e Provincia sono abbandonate a se stesse?!? Che la Città Metropolitana è una conquista del Cdx che avete solo mortificato e sprecato?!? È solo l’amara VERITÀ. I reggini lo hanno finalmente capito e hanno deciso da che parte stare: la nostra!”.