“Cancelliamo i nomi di Cavour e Garibaldi, e di tanti altri assassini, dalle nostre piazze”

4 Ottobre 2022 15:56

L’europarlamentare del Gruppo Greens/Efa Piernicola Pedicini ha lanciato una provocazione in riferimento ai referendum in Ucraina, definiti come i “i plebisciti degli assassini a cui sono intitolate le nostre piazze”

“In questi ultimi giorni, praticamente tutti si stanno prodigando per dichiarare farlocchi i referendum plebiscitari delle regioni del Dombass in Ucraina. Sono solo pochi quelli che sanno che in Italia è avvenuta esattamente la stessa cosa, se non peggio. Una invasione senza dichiarazione di guerra, con una infinità di fucilazioni sommarie, di soldati deportati nei campi di concentramento e sciolti nella calce, di stragi di civili, di massacri di bambini, di violenza sulle donne! Il tutto sigillato da una serie di plebisciti farlocchi che hanno dato il nome alle più importanti piazze del Mezzogiorno”. Lo scrive, in un post sulla sua pagina Facebook, l’europarlamentare del Gruppo Greens/Efa Piernicola Pedicini.

Lo stesso lancia poi una sorta di provocazione: “Oggi un importante segnale di riscatto del Sud, sarebbe quello di cancellare per sempre i nomi di “Cavour”, di “Garibaldi”, di “Cialdini”, di “Bixio”, di “Negri” e di tanti altri assassini, dalle nostre strade e dalle nostre piazze“.