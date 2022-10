Canadair si schianta sull’Etna, piloti ancora dispersi: le terribili immagini dello schianto | VIDEO

27 Ottobre 2022 20:18

Il Canadair è caduto alle pendici dell’Etna: domani partiranno da Palermo le squadre di soccorso dei vigili del fuoco con i droni per le ricerche

Non sono stati trovati ancora i due piloti che viaggiavano a bordo del canadair caduto questo pomeriggio alle pendici dell’Etna, nella zona di Linguaglossa. Il velivolo precitato è il canadair 28 ed era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio sul monte ‘Calcinera’. Domani partiranno da Palermo le squadre di soccorso dei vigili del fuoco con i droni per le ricerche. I due piloti sono ancora dispersi. Più passano le ore più sembra difficile che possano essere trovati vivi. “I piloti non sono stati trovati – dice Giovanni Salerno direttore del Corpo Forestale della Regione Sicilia – Io sono qui e la zona è impervia e completamente al buio. Domani all’alba riprenderemo le ricerche. Saranno impegnati anche i forestali“.