Canadair precipitato sull’Etna, il GLC-LIPU “Sila” esprime profondo cordoglio per la perdita dei due piloti

29 Ottobre 2022 18:52

I Canadair, la flotta aerea dello Stato e il personale di terra impiegato nell’AIB, difendono le nostre foreste dall’aggressione criminale degli incendi, a loro va la vicinanza e la solidarietà in questo triste momento

Il Gruppo Locale di Conservazione – LIPU della “Sila”, esprime profondo cordoglio per la perdita dei due piloti del Canadair n.28: Matteo Pozzoli, 58 anni, di Erba, in provincia di Como, e Roberto Mazzone, 62 anni, di Salerno. Per Gianluca Congi, coordinatore del GLC e Vice Presidente della Società Ornitologica Italiana: “Ci sentiamo in dovere di ringraziare profondamente questi due valorosi difensori del nostro patrimonio naturale come del resto lo sono tutti i piloti e tecnici della società Babcock MCS Italia al servizio operativo e logistico dei Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I Canadair operanti presso la base di schieramento permanente di Lamezia Terme (CZ), da dove si era levato in volo il velivolo precipitato alle pendici dell’Etna, difendono le nostre foreste della Sila dall’aggressione criminale di incendiari e piromani. L’equipaggio del Canadair, era più volte intervenuto in attività di addestramento presso i laghi della Sila e per l’estinguimento di incendi boschivi anche particolarmente gravi che negli ultimi tempi avevano colpito anche l’altipiano calabrese. Un lavoro molto complesso, difficile e rischioso con il fine unico di salvare alberi, animali e soprattutto vite umane”.

“La Sila sarà sempre riconoscente a tutti i piloti dei Canadair per la straordinaria opera di difesa del nostro inestimabile patrimonio naturale, lo sarà ancor di più per Matteo e Roberto, due valorosi eroi a servizio della natura e della collettività”. Il GLC-SILA, auspica vivamente che i responsabili dell’incendio che ha generato la tragedia, vengano al più presto assicurati alla giustizia. Alle famiglie, ai colleghi e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte del GLC-LIPU “Sila”, conclude.

In foto grande il Canadair in volo sulle foreste della Sila e a destra i piloti Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone.