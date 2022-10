Canadair precipita sull’Etna: soccorritori mobilitati | LIVE

27 Ottobre 2022 17:03

Il canadair stava spegnendo un vasto incendio quando è precipitato dopo essersi schiantato alle pendici dell’Etna

Un Canadair della Protezione civile è precipitato dopo essersi schiantato alle pendici dell’Etna, nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio sul monte ‘Calcinera’. Si teme per la vita dei due piloti a bordo. Al momento non si hanno al momento notizie sull’equipaggio e sulle cause dell’incidente. Sul posto sono presenti soccorritori, carabinieri e personale del 118.

“Le mie squadre lo hanno visto precipitare, poi il fumo. L’aereo e’ completamente distrutto“. Lo ha detto all’AGI il direttore della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina, riferendosi al Canadair precipitato sull’Etna. L’aereo era impegnato, come altri da ieri, nello spegnimento di un incendio su monte Calcinera, a sud di Linguaglossa, e “forse avra’ urtato la montagna“. I due piloti a bordo sono al momento dati per dispersi.