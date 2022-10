14 Ottobre 2022 10:05

Camera: il Pd scriverà il nome di Maria Cecilia Guerra sulla scheda

Il Partito Democratico scriverà il nome di Maria Cecilia Guerra sulla scheda per la elezione del presidente della Camera. Un nome, quello della sottosegretaria al Mef di bandiera, da offrire a tutte le opposizioni come scelta condivisa. La scelta emerge dalla riunione del gruppo Pd di Montecitorio riunito in questo momento con Enrico Letta.