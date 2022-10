Camera, Lorenzo Fontana (Lega) in pole per la presidenza

13 Ottobre 2022 17:46

Vicesegretario della Lega e più volte ministro, Lorenzo Fontana sarebbe in pole position

Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e piu’ volte ministro, sarebbe in pole position per la presidenza della Camera. Lo apprende l’Ansa da diverse fonti parlamentari.

Domani mattina alle 9 si riunira’ l’assemblea dei deputati dem per stabilire l’orientamento del voto sul presidente della Camera. E’ probabile, come si apprende da fonti parlamentari del partito, che gli eletti del Pd convergano su un nome e non votino come avvenuto oggi al Senato scheda bianca. “Stiamo valutando l”atteggiamento migliore per garantire la massima trasparenza“, spiegano dal Partito Democratico interpellati in merito.