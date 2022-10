5 Ottobre 2022 20:44

Calenda: “sarà un governo conflittuale, temo non tengano la barra”

“Penso che sarà un governo conflittuale, dicono cose diverse. Il punto è che la situazione del caro bollette esploderà e dovremo mettere soldi in deficit, ma per farlo Meloni dovrà dire che non li metterà sulle cose che chiede Salvini. La preoccupazione è che il governo non tenga la barra”. E’ quanto afferma Carlo Calenda, leader di Azione, a Zapping su Radio Rai 1.