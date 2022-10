Caldo estivo, temperature folli nello Stretto: continuerà così ancora a lungo

27 Ottobre 2022 13:48

Caldo come in piena estate, a Reggio Calabria oggi +30°C per il secondo giorno consecutivo. E continuerà così almeno fino al 4 Novembre

Secondo giorno consecutivo con +30°C di temperatura massima a Reggio Calabria: se non fossero stati 26 e 27 Ottobre, sarebbe stata la normalità dell’estate agostana. E invece siamo in pieno autunno, l’ultima pioggia risale al 14 ottobre quindi 13 giorni fa, e non pioverà almeno per altri dieci giorni. L’anticiclone Africano sta determinando un’enorme anomalia di caldo fuori stagione che continuerà almeno fino al 4 Novembre. Le temperature diminuiranno di qualche grado da Sabato 29, ma le condizioni meteorologiche rimarranno stabili e soleggiate. Farà più fresco soltanto negli orari notturni, ma di giorno con il sole l’atmosfera si riscalderà sempre oltre i +23/+24°C (nelle giornate più “fresche”).

Non basterà, quindi, il passaggio all’ora solare di Domenica 30 Ottobre con il tramonto a metà pomeriggio, né saranno sufficienti le celebrazioni di Halloween a rendere più autunnale l’atmosfera di questa stagione così calda e secca che proseguirà anche la prossima settimana. In attesa del vero autunno.