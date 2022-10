Caldo anomalo, a Reggio Calabria è una Domenica d’estate: tanta gente in spiaggia | FOTOGALLERY

23 Ottobre 2022 14:15

Domenica d’estate a Reggio Calabria dove splende un sole caldo e la temperatura ha raggiunto i +26°C

Ultima domenica con l’ora legale dal clima estivo in riva allo Stretto di Messina. Splende un sole molto caldo oggi tra Scilla & Cariddi: a Reggio Calabria la temperatura ha già raggiunto i +26°C e salirà ancora nel pomeriggio, trasformando questa fine di Ottobre in piena estate. Tanta gente ne ha approfittato per tornare in spiaggia: l’acqua del mare è ormai rinfrescata ma le condizioni meteorologiche sono ideali per stare all’aria aperta e prendere il sole, come possiamo osservare nelle fotografie a corredo dell’articolo, scattate stamani da Renzo Pellicano.

Questo caldo anomalo proseguirà almeno fino a fine mese, forse anche oltre, con temperature stazionarie ben oltre le medie del periodo e cielo sereno per un’altra decina di giorni a causa dell’Anticiclone Africano. E’ un’anomalia di enormi proporzioni, molto più significativa di quelle tanto enfatizzate dell’estate, in cui però non c’erano mai stati scarti dalla norma così lunghi e intensi come in questo Ottobre.