27 Ottobre 2022 16:24

Così, in questa breve nota ufficiale, il Siderno annuncia un nuovo arrivo, l’esperto centrocampista Domenico Marcianò

“L’Asd Siderno 1911 annuncia un nuovo innesto: si tratta di Domenico Marcianò, centrocampista classe ’89. In precedenza ha vestito le maglie di Locri, Antonimina, Grotteria, Hierax e Bianco in Prima Categoria ed Africo in Promozione”. Così, in questa breve nota ufficiale, il Siderno annuncia un nuovo arrivo, l’esperto centrocampista Domenico Marcianò.