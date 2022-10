Calcio, la Real Metropolitana espugna il difficile terreno di Santa Cristina

30 Ottobre 2022 13:09

Vittoria esterna per la nuova squadra reggina: successo per 1-3

La Real Metropolitana espugna il difficile terreno di Santa Cristina. Ad aprire le danze ci pensa ancora una volta Salvatore Postorino con un pallonetto capolavoro da fuori area ad inizio secondo tempo. Continua il momento positivo del giovanissimo calciatore già a segno con una doppietta nel precedente match. A siglare la seconda rete, con un’azione solitaria e dirompente è Salvatore Lancia che spiazza il portiere avversario con Santa Cristina in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Mongiardo per doppio giallo.

Ad accorciare le distanze ci pensa De Crea su colpo di testa. A concludere la gara è la rete di Salvatore Postorino che dal dischetto non sbaglia il penalty dell’ 1-3. A rendere ancora più intensa la giornata di sport è stato il terzo tempo vissuto tra le due squadre fuori dal terreno di gioco dove a fine gara le due compagini avversarie si sono riunite in totale serenità. La Real Metropolitana ringrazia la società Santa Cristina per l’invito e per la splendida accoglienza ricevuta.