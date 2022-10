Calcio: il Bocale annuncia un nuovo arrivo, il giovane Sprovieri

22 Ottobre 2022 13:59

L’annuncio del Bocale, in una nota ufficiale, di un nuovo giovane arrivo

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’ingaggio dell’esterno offensivo Cosimo Sprovieri, classe 2001 con già alle spalle molte esperienze significative”. Così in una nota ufficiale il Bocale comunica l’ingaggio di un nuovo giovane. “Sprovieri, ala o seconda punta all’occorrenza, molto efficace soprattutto con l’utilizzo del tridente, è cresciuto calcisticamente nella compagine coriglianese del Forza Ragazzi e ha in seguito militato nei settori giovanili di Crotone e Potenza, prima di approdare nel 2019 in Eccellenza siciliana, al Palazzolo; nella stagione successiva si spalancano per lui le porte della Serie D con il Paternò, ma le continue sospensioni e rinvii causati dalla pandemia non giocano in suo favore”.

“Ad aprile 2021 viene però reclutato dall’ambizioso Siracusa che si accinge a disputare il campionato di Eccellenza; al termine della stagione passa alla Leonzio, sempre nella stessa categoria, ma a causa di un infortunio la sua esperienza con i bianconeri termina dopo pochi mesi. Tornato in perfetta forma a metà stagione, si accasa al Canicattini, in Promozione. Dopo tanta Sicilia, per Sprovieri è arrivato il momento di tornare a casa e giocare nella sua Calabria con la maglia biancorossa. A Cosimo, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di vivere una stagione di grandi risultati!”