Calcio a 5, buon punto in trasferta per l’Ecosistem Lamezia contro Mirto

16 Ottobre 2022 10:12

Commento e tabellino della sfida terminata 2-2

Termina in pareggio la gara tra Main Solution Mirto C5 e Ecosistem Lamezia Soccer. Come preventivato alla vigilia, la sfida nel centro cosentino contro la formazione biancoazzurra è stata una gara ostica e dalle tante insidie. La voglia di rivalsa dei locali, dopo la sconfitta maturata nel precedente turno, si tramuta nella rete del vantaggio firmata da Bracci. Punti nell’orgoglio la reazione dei lametini non si è fatta attendere e da una splendida manovra corale – culminata in un pregevole scambio finale – arriva il pareggio Orange siglato da Modafferi.

Archiviata in pareggio la prima frazione di gioco, nel secondo tempo l’intensità di gioco degli uomini di mister Carrozza aumenta notevolmente. Il peso specifico della pressione arancio inizia a farsi sentire: prima la sfortuna nega il gol a Caffarelli che centra il palo, poi al minuto 14 e 54″ Mantuano segna la rete che porta in vantaggio il Lamezia. Non dura molto però il vantaggio lametino: a 3’14” dalla fine ancora Bracci segna per il Mirto, agguantando il pareggio. Nel finale la dea bendata nega la vittoria agli Orange di Carrozza: Ecelestini vede la sua conclusione stamparsi sul palo e la partita si spegne sul definitivo 2-2. Non arriva il tris ma continua la striscia di risultati positivi per l’Ecosistem Lamezia. Nel prossimo turno, al PalaSparti di Lamezia, l’Ecosistem affronterà il Megara Augusta, che in classifica affianca proprio gli Orange a quota 7 punti.

MAIN SOLUTION MIRTO C5 – ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 2-2

LAMEZIA: Rotella, Ecelestini, Modafferi, Giampà, Gerbasi. Zerbo, Caffarelli, Gagliardi, Deodato, Mantuano, Mastellone.

Allenatore: Sebastiano Carrozza

MIRTO: Torres, Casacchia, Bracci, Bitonto, Santoro, Milito, Diaco, Cofone, Falcone, Curia, Tosto, Zamirton. Allenatore: Benetati.