Calanna: tutto pronto per la festa patronale in onore della Madonna del Rosario

1 Ottobre 2022 15:26

Calanna: dopo il lungo periodo di restrizioni causato dalla pandemia ritorna la Festa Patronale

Dopo il lungo periodo di restrizioni causato dalla pandemia, ritorna a Calanna la Festa Patronale. La restaurata chiesa del SS.mo Salvatore, con l’elegante addobbo di Federico Catalano ospita la statua lignea di Maria Ss.ma del Rosario, Augusta Patrona del comune che nel periodo del triduo ha accolto tanti fedeli in preghiera. Il comitato feste presieduto da padre John Leula e composto da Pietro Morena,Mimi Catalano,Domenico Princi e Fred Catalano, ha pianificato le attività civili e religiose,per regalare alla popolazione un programma di festeggiamenti che segna il ritorno alla normalità. Venerdi 30 settembre in piazza Piano Bar e Karaoke “KC Project” e Alex Polimeni ,sabato 1 ottobre ore 21 Recital “Una vita da Don” e domenica 2 ottobre ore 21.30 spettacolo folk Ciccio Nucera in concerto. Il programma religioso iniziato il 25 settembre con le sante messe celebrate alle ore 18.30,si concluderà domenica 2 ottobre alle ore 11:00 ,con la solenne celebrazione in onore della Madonna del Rosario,presieduta dal parroco padre John Leula che dopo un ventennio lascia la comunità religiosa, per intraprendere il cammino di nuovo parroco di Marina di San Lorenzo. Il 2 ottobre è anche la giornata solenne per l’Amministrazione comunale di Calanna e durante la messa ci sarà la presentazione del cero votivo e il saluto del Sindaco Domenico Romeo. Alle 17:30 accompagnata dal suono della banda città di Catona diretta dal maestro Giuseppe Maira ,la sacra effigie di Maria Ss.ma del Rosario percorrerà in processione le strade del borgo ,restituendo alla gente il momento di appartenenza ad una comunità unita dalla preghiera.