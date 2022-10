Calabria, il Gruppo regionale di Fratelli d’Italia: “Wanda Ferro premiata per la sua corerenza”

31 Ottobre 2022 22:21

Calabria, il Gruppo regionale di Fratelli d’Italia: “la prestigiosa nomina a sottosegretario all’Interno di Wanda Ferro è un premio alla sua coerenza e alle sue capacità”

“La prestigiosa nomina a sottosegretario all’Interno di Wanda Ferro è un premio alla sua coerenza e alle sue capacità ed è motivo di soddisfazione per tutti noi, per la Calabria, per il Sud e per la nostra Nazione”. Lo afferma, in una nota, il Gruppo regionale di Fratelli d’Italia, composto dai consiglieri Giuseppe Neri, Fausto Orsomarso, Antonio Montuoro e Luciana De Francesco.

“Come deputato, coordinatore regionale del partito e nostra guida – aggiunge il Gruppo FdI – Wanda ha mostrato le sue notevoli capacità, che sono state motivo di apprezzamento anche da parte delle altre forze politiche. Avremo un punto di riferimento importante al Governo che sarà prezioso per i temi dì competenza”.