Reggio Calabria, rassegna “Calabria d’Autore”: il 14 ottobre i corti di Rocky Alvarez

12 Ottobre 2022 10:55

Il 14 ottobre 2022, alle ore 18:30, la sala-museo “Il Ferroviere” della Stazione di S. Caterina (R.C.) ospiterà un grande evento dedicato ai corti di Rocky Alvarez

Eccezionalmente di Venerdì, torna il cinema indipendente alla Stazione di S. Caterina, a Reggio Calabria, per la rassegna Calabria d’Autore, con un grande evento dedicato ai corti di Rocky Alvarez. Dopo i successi ottenuti con “Vacanze Ja Sutta” e “Stalking Day” e con l’organizzazione del filmfestival “Le Cascine di Milano”, il regista rozzanese torna in Calabria a presentare “16.30”, il suo primo corto da regista, prossimamente in gara nei principali festival del Cinema, e alcuni spezzoni del lungometraggio “Undecovid”, un viaggio introspettivo, un esperimento socio-cinematografico girato e realizzato durante il periodo della pandemia.

La sala-museo “Il Ferroviere”, sede di Incontriamoci Sempre, si prepara ad accogliere amici e professionisti del settore, che si ritroveranno Venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 18.30, per parlare del cinema e dei prossimi progetti del regista. Seguirà degustazione.