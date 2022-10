Da Scilla a Tropea: la Calabria pronta a sbarcare negli Usa con Stanley Tucci | VIDEO

5 Ottobre 2022 12:24

La Cnn ha pubblicato tramite le proprie pagine il trailer della puntata che andrà in onda domenica

Tutto pronto per la nuova puntata della nuova stagione della serie tv della Cnn, in cui il protagonista è Stanley Tucci: “Searching for Italy”. Tramite le pagine social dell’emittente televisiva internazionale è stato pubblicato un video che rappresenta il trailer del viaggio in Calabria e di ciò che vedranno i telespettatori. “Quali sorprese si troveranno quando Stanley Tucci e i suoi genitori torneranno in Calabria, la loro casa ancestrale? Scopritelo sulla prima stagione di Searching For Italy, domenica alle 9p ET/PT”, si legge nella didascalia di accompagnamento al post. L’attore è proprio di origini calabresi: i nonni erano di Marzi, stessa città natale del premio Oscar Mauro Fiore, e Serra San Bruno, la mamma di Cittanova.

Le immagini che scorrono sono bellissime e mostrano la meraviglia naturale, culturale e le tradizioni culinarie che la Calabria può offrire. Il tutto raccontato in una importante produzione, per la quale la Fondazione Calabria Film Commission ha garantito, insieme alle municipalità, il supporto tecnico e logistico, nella fase di preparazione.. Da Scilla a Pentedattilo, passando per Tropea, le riprese mostrano paesaggi stupendi e tavolate ricche di cibo e brindisi. “Un luogo dove avevo sognato di tornare sin da quando ero ragazzo: la mia patria ancestrale. Un luogo – spiega Tucci – in cui ogni pasto è una celebrazione. E non importa dove vai, sarai sempre accolto come in famiglia”. Di seguito la breve clip.