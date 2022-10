Reggina, a Cagliari è ancora terremoto: dopo Capozucca va via anche il Direttore Generale

27 Ottobre 2022 10:45

Dopo l’esonero del Ds Capozucca ufficializzato ieri, il Cagliari “rende nota la fine del rapporto con il Direttore Generale, Mario Passetti”

Terremoto, sì. Se non è come a Perugia, poco ci manca. Settimana tutt’altro che tranquilla in casa Cagliari, prossimo avversario della Reggina. La sconfitta di Ascoli, un avvio altalenante e una vetta sempre più lontana nonostante il valore tecnico della rosa, hanno smosso le acque in seno alla dirigenza. E, dopo l’esonero del Ds Capozucca ufficializzato ieri, il club rossoblu “rende nota la fine del rapporto con il Direttore Generale, Mario Passetti. Dal 2014 nell’organigramma e Direttore Generale dal 2017, il presidente Tommaso Giulini e tutto il Club gli rivolgono i più sentiti ringraziamenti per il grande contributo fornito in molteplici ambiti, garantendo costantemente dedizione e competenza per la crescita della Società – si legge sul sito ufficiale – Un percorso di rinnovamento costellato da sfide e progetti ambiziosi: dall’apertura in tempi record della Unipol Domus all’implementazione del marketing e dei social network, fino alla Corporate Social Responsibility e l’organizzazione del settore giovanile. A Mario il sincero in bocca al lupo ed i migliori auguri per il suo prosieguo di carriera”.

Altro fulmine a ciel sereno, dunque, segno che in terra sarda qualcosa non va. Diversità di vedute o scricchiolii interni, sta di fatto che il Presidente Giulini sta utilizzando la mano pesante e lo sta facendo a stagione da poco iniziata e alla vigilia di un match tutt’altro che semplice. La squadra sa bene che, però, è adesso lei stessa a giocarsi il futuro, insieme a mister Liverani: da Cagliari sono insistenti le voci secondo cui il match di sabato potrebbe rappresentare un crocevia per il suo futuro. Dal canto suo la Reggina rimane concentrata, ben consapevole che i problemi extra campo dei prossimi avversari ben poco hanno a che fare con ciò che poi succede nel rettangolo verde.