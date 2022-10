Cagliari-Reggina, Gagliolo: “pari risultato più giusto”

29 Ottobre 2022 16:55

Le parole del difensore autore del gol amaranto, Riccardo Gagliolo, dopo Cagliari-Reggina

“Abbiamo fatto un’ottima partita, penso che il pari sia il risultato più giusto, siamo contenti di aver strappato un punto qui da Cagliari. Il gol? I corner li proviamo spesso in settimana, sappiamo che loro marcano a uomo, sono contento per la marcatura perché abbiamo risposto subito al vantaggio. Loro sono una corazzata, noi siamo una squadra nuova che doveva fare il meglio possibile. Non abbiamo paura di nessuno. La sostituzione? Ho preso una botta al polpaccio, per prevenzione il mister mi ha tolto”. Così Riccardo Gagliolo, difensore autore del gol amaranto, dopo Cagliari-Reggina.

“Se avete guardato le partite perse, non meritavamo lo stop. Siamo in salute, conosciamo le nostre qualità e cerchiamo tutti i giorni di migliorare. Oggi abbiamo provato in tutti i modi a vincere, ma il pari va bene. Il gol di Lapadula? Bel gol, forse non eravamo concentrati, ma lui è un grande attaccante. Io in coppia con Camporese? Sì, già a Pisa eravamo stati insieme, mi trovano bene”.