28 Ottobre 2022 20:56

I convocati di Liverani per il match di domani tra Cagliari e Reggina

Il tecnico del Cagliari Liverani ha convocato 23 rossoblù per la gara di domani pomeriggio contro la Reggina all’Unipol Domus (ore 14). Oltre a Marco Mancosu, che ha continuato oggi il suo lavoro personalizzato, non sarà del match Leonardo Pavoletti, bloccato da un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Pesante e inaspettata assenza dell’ultim’ora, dunque, per i rossoblu, che fanno a meno della punta titolare (giocherà Lapadula) oltre che di Mancosu.