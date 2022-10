Cagliari-Reggina, arbitra La Penna: le curiosità sul direttore di gara e quel tabù da sfatare

26 Ottobre 2022 17:58

Sarà il terzo match stagionale diretto da La Penna, che si sta “reinserendo” gradualmente dopo una squalifica di 11 mesi

Federico La Penna della Sezione di Roma è l’arbitro designato a dirigere la sfida di sabato (ore 14) tra Cagliari e Reggina. Per lui sarà la seconda partita in Serie B diretta in questa stagione, nonché la terza in assoluto (ce n’è una di Coppa Italia). La Penna si sta gradualmente “reinserendo” all’interno delle designazioni arbitrali dopo essere stato fermo quasi un anno. 12 mesi fa, infatti (era proprio ottobre), fu condannato a 11 mesi di squalifica per il cosiddetto “caso rimborsi”, scoppiato nel maggio precedente. Il suo iniziale stop, di 13 mesi, è stato poi ridotto in Appello a 11 e così l’arbitro è potuto tornare anzitempo in campo.

Ingresso graduale, però, come detto. Quest’anno ha diretto il match di B tra Modena e Como del 15 ottobre e quello di Coppa Italia di quattro giorni dopo, tra Spezia e Brescia. Cagliari-Reggina sarà la sua terza stagionale, una sfida non di certo semplice. Dalla loro, la Reggina e Inzaghi sperano in una direzione tranquilla, dopo gli episodi di Modena, Parma e sabato contro il Perugia, che hanno fatto sbottare il tecnico amaranto. Tuttavia, per la squadra dello Stretto c’è anche un tabù da sfatare sul fronte precedenti: con La Penna, infatti, sono tre; tutte sconfitte. Si tratta di Reggina-Lanciano del 2012 (0-1); Ternana-Reggina 1-0 del 2013 (1-0) e Reggina-Cesena del 2014 (1-2). Adesso è arrivato il momento di invertire il trend.