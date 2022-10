Cagliari, fulmine a ciel sereno: esonerato il Ds Capozucca. Per gli scaramantici di fede amaranto non è una bella notizia

26 Ottobre 2022 21:08

Fulmine a ciel sereno in casa Cagliari, prossimo avversario della Reggina. Il club sardo, con una breve nota stampa ufficiale e inaspettata, “comunica di avere sollevato Stefano Capozucca dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Il Club ringrazia il Direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale”. Le acque in casa sarda rimangono dunque agitate, a causa dell’avvio altalenante, della sconfitta di Ascoli, delle voci su Liverani e dei mugugni dei tifosi.

In casa Reggina non cambia ovviamente nulla, se si considera il valore tecnico del Cagliari e le insidie che può nascondere il match. Di certo, Majer e compagni non affrontano la squadra più tranquilla di questo mondo, ma la storia recentissima dice che forse è anche peggio. Per gli scaramantici, infatti, non è sicuramente una bella notizia, se pensiamo che prima del match col Perugia era stato esonerato il Ds degli umbri Giannitti.