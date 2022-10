Covid, Burioni positivo dopo la quarta dose: “ma il Green Pass è stato utile”

10 Ottobre 2022 10:16

Il noto virologo star aveva ricevuto il nuovo booster da circa una settimana: “sono l’esempio perfetto che vaccinandosi non ci si ammala gravemente”

Il professore Roberto Burioni spiazza lo studio e i telespettatori della trasmissione Che tempo che fa. Ad appena una settimana dalla somministrazione della quarta dose di vaccino, il noto virologo ha comunicato di essere positivo al Covid. A lasciare sorpresi, però, è la dichiarazione rilasciata durante il suo intervento da remoto: “questo vaccino non ha più una grande efficacia nella protezione contro l’infezione. Mentre fino alla Delta aveva un’alta efficacia, ora non è più cosi e io ne sono l’esempio, anche se non sto male. Ho solo un po’ di febbre e tosse. Sicuramente il booster però continua a limitare le conseguenze gravi della malattia. E’ per questo che ritengo siano serviti gli obblighi vaccinali sul personale sanitario e il Green Pass”. Fa davvero specie che queste parole siano state rilasciate dal viro-star tra i più famosi della tv italiana, probabilmente è servita l’esperienza personale personale per fargli cambiare idea.

“Lo scenario è completamente cambiato rispetto a quello dello scorso anno con l’arrivo della variante Omicron 1 e 2 prima e poi la variante Omicron 5 poi”, ammette il professore. Sono infatti ormai molto lontani i tempi in cui Burioni si presentava nello studio di Fabio Fazio per le sue “spiegazioni scientifiche” del vaccino anti-Covid. Il virologo ipotizzava, durante le puntate andate in onda sul finire del 2020, che vaccinando il 60-70% della popolazione italiana il virus sarebbe stato debellato. Ma come si è potuto osservare successivamente da Israele e Regno Unito, che hanno avuto una campagna vaccinale molto più efficiente di quella italiana, quelle ipotesi si sono rivelate completamente sbagliate. E l’esempio perfetto, incredibile ma vero, è stato proprio Burioni, risultato positivo al Covid appena una settimana dopo la quarta dose.