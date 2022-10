Buffon e gli ex compagni allenatori in Serie B: “sono usurati, Pippo Inzaghi ormai è scavato…”

18 Ottobre 2022 22:45

Gigi Buffon scherza sugli ex compagni azzurri del 2006, ora come lui in Serie B ma in panchina

Settimana dopo settimana, in Serie B, si sta ricomponendo piano piano l’Italia che nel 2006 ha vinto i Mondiali, facendo sognare e gioire un intero paese. Ultimi De Rossi e Cannavaro, che si aggiungono a Grosso e Inzaghi. Poi c’è Buffon, che però è ancora in campo. E il portiere del Parma, a Supertele, su Dazn, ha scherzato proprio sui suoi ex compagni: “ritrovare tanti compagni sulle panchine di Serie B è un qualcosa di emozionante per me ma anche di molto strano, perché io sono ancora in campo e loro guidano queste squadre“, rivela.

Poi, andando nel dettaglio, parla anche del tecnico della Reggina Pippo Inzaghi: “sono curiosissimo di vedere De Rossi, che finalmente ha ingaggiato e accettato questa nuova sfida, mentre Fabio Grosso e Pippo Inzaghi ormai è da tanti anni che vengono usurati da questo lavoro”, dice scherzando. “Come ben sai e da come li vedi – afferma rivolgendosi a Ciro Ferrara, presente in studio – sono sempre molto scavati. Pippo, ormai…” chiude, venendo interrotto proprio da Ferrara: “Pippo ormai è scavatissimo“, dice l’ex difensore di Napoli e Juve. “Però – conclude poi Buffan – se fai le cose con passione e senti le responsabilità, la reazione fisica può essere solo quella”. Di seguito il video di quell’intervento.