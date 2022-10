Importante riconoscimento per il brano“Il sorriso di Dio”, dedicato al Beato Giovanni Paolo I

31 Ottobre 2022 20:46

L’iniziativa che si è svolta il 23 Ottobre scorso nella splendida cornice del Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore (Salerno), è intitolata alla memoria del famoso industriale e filantropo Nocerino degli anni Sessanta, Cav. Matteo Sorrentino

Nell’ambito dell’XI Edizione del Premio Letterario Internazionale Nova Sociale “Memorial Cav. Matteo Sorrentino”, organizzato dall’Associazione Nova Sociale Onlus di Nocera Superiore, presieduta dalla Prof.ssa Mariaconsiglia Federico, è stato conferito nella Sezione Poesia un importante riconoscimento al brano”Il sorriso di Dio”, dedicato al Beato Giovanni Paolo I. La prestigiosa iniziativa che si è svolta il 23 Ottobre scorso nella splendida cornice del Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore (Salerno), è intitolata alla memoria del famoso industriale e filantropo nocerino degli anni Sessanta, Cav. Matteo Sorrentino, ed è rivolta a poeti, narratori e saggisti italiani e stranieri. L’evento si fregia dell’Alto riconoscimento del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato e della Camera dei deputati e del Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, dei Comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Cava de’ Tirreni, Pagani, Castel San Giorgio, Siano e dell’Ente Provinciale per il turismo di Salerno. Ha condotto la manifestazione Luisa Trezza, giornalista della testata La Città di Salerno, che ha coordinato i vari momenti con grande maestria.

La qualificata Giuria del Premio è stata presieduta dalla Prof.ssa Mariaconsiglia Federico, Presidente dell’Associazione Nova Sociale Onlus, che ha così motivato l’assegnazione del riconoscimento al brano “Il sorriso di Dio”: “Attraverso i versi del poeta Rosario La Greca, la voce di Fiorella Barnabei, le musiche del M° Daniele Falasca e il video di Alba Terranova, il brano è un emozionante e commovente tributo al sorriso e alla dolcezza indimenticabili di Papa Giovanni Paolo I, in occasione della sua Beatificazione avvenuta il 4 Settembre scorso”. L’opera, che è stata realizzata a livello devozionale, ha ricevuto e continua a ricevere grandi apprezzamenti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, pubblicata sul Canale YouTube, in quasi due mesi ha totalizzato quasi 12.000 visualizzazioni. Per vedere il video con il canto, basta scrivere su Google e YouTube: “Il sorriso di Dio – Canto dedicato al Beato Giovanni Paolo I”.

Autore: Rosario La Greca (promotore del canto)