20 Ottobre 2022 16:12

Boris Johnson intende candidarsi come Primo Ministro del Regno Unito al posto di Truss

Dopo le dimissioni di Liz Truss da Primo Ministro del Regno Unito, è in corso un duro dibattito interno ai conservatori britannici. Secondo il sondaggio condotto da YouGov, per il 63% degli intervistati l’ex premier Boris Johnson è un buon sostituto, mentre il 23% sceglierebbe Sunak.

In verità si rincorrono voci in cui è lo stesso Johnson a volersi candidare come Primo Ministro del Regno Unito al posto di Truss.