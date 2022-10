Boom sonico avvertito in Calabria

21 Ottobre 2022 13:13

Il boom sonico è stato avvertito questa mattina in Calabria nella zona di Bisignano

Un boom sonico è stato avvertito questa mattina in Calabria e precisamente nella zona di Bisignano, nel cosentino. La popolazione ha sentito un rumore intorno alle ore 10 e poi il suolo tremare per qualche secondo come se si fosse trattato di un terremoto che però i sismografi non hanno rilevato e quindi si è trattato di un boom sonico cioè di un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono.

Nel Sud Italia è molto frequente che si avvertano nettamente i boom sonici dei caccia in partenza dalle basi.