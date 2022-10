27 Ottobre 2022 16:46

Ponte sullo Stretto, le parole di Francesco Boccia (PD)

“Non venga in mente a nessuno di togliere le risorse da una finalità e spostarle su un’altra. Non si tolgono le risorse dalla transizione ecologica per metterla sul Ponte sullo Stretto, per dire una cosa nemmeno tanto a caso“. Lo ha detto Francesco Boccia (PD) a Radio Immagina. “Su questo niente scherzi, patti chiari e amicizia lunga“, ha aggiunto Boccia.