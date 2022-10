Bimba di 2 anni precipita dal terzo piano: arrestato il padre

30 Ottobre 2022 22:36

Poteva trasformarsi in tragedia, ma per fortuna è stata soltanto sfiorata. Questa mattina, in Corso San Vincenzo Ferreri, a Fisciano (Salerno), una bimba di 2 anni è precipitata dal terzo piano della propria abitazione. Secondo quanto scrive l’Agi, il padre è stato arrestato e portato al carcere di Salerno. I militari dell’Arma sono invece al lavoro per ricostruire il movente e la dinamica dell’accaduto.

Per fortuna la bambina, inizialmente trasportata nel reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e poi trasferita al Santobono di Napoli, non è in pericolo di vita e avrebbe riportato soltanto una frattura a un braccio e qualche ematoma.