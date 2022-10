Risultati 2ª Giornata Serie B Girone B: Viola e Orlandina ko, a Palermo il derby contro Ragusa | CLASSIFICA

9 Ottobre 2022 21:22

La Pallacanestro Viola ko a San Vendemiano, Orlandina sconfitta a Bergamo, Palermo vince il derby siciliano contro Ragusa: i risultati della 2ª Giornata del campionato di Serie B Girone B e la nuova classifica

Seconda sconfitta in due gare per la Pallacanestro Viola, la prima in trasferta dopo il ko casalingo contro Mestre all’esordio. Risultato preventivabile visto il ritardo di forma e la forza di San Vendemiano, squadra in cui milita l’ex Enrico Gobbato, che non ha nascosto ambizioni di promozione per la stagione in corso. Due sconfitte in due gare anche per Capo d’Orlando che per 3/4 di gara fiuta il colpaccio in quel di Bergamo, poi si spegne sul più bello sotto i colpi dell’ex Pallacanestro Viola Salvatore ‘Totò’ Genovese. Chiude la giornata il derby siculo fra Palermo e Ragusa vinto 91-81 dalla Green Basket trascinata in regia dal reggino, ex Viola, Valerio Costa.

Risultati 2ª Giornata Campionato Serie B Girone B

08/10/2022 – Bergamo Basket 2014-Infodrive Capo d’Orlando 97-86

08/10/2022 – Rucker San Vendemiano-Pall. Viola Reggio Calabria 91-77

08/10/2022 – Pontoni Monfalcone-Lissone Interni Brianza Casa Basket 47-64

09/10/2022 – Antenore Energia Virtus Padova-Logiman Pall. Crema 67-82

09/10/2022 – Agribertocchi Orzinuovi-UBP Petrarca Padova 76-62

09/10/2022 – Civitus Allianz Vicenza-LuxArm Lumezzane 75-69

09/10/2022 – Gemini Mestre-Rimadesio Desio 77-56

09/10/2022 – Green Basket Palermo-Virtus Ragusa 91-81

Classifica Serie B Girone B