Basket in Carrozzina, l’algerino Zakarya Salmi è l’ultimo colpo di mercato della Farmacia Pellicanò

9 Ottobre 2022 16:30

Un altro “jolly” scovato da Coach Cugliandro che potrà dare una grande mano al gruppo amaranto

“La Reggio Calabria BIC è lieta di annunciare l’accordo con il classe ’91 Zakarya Salmi. Zakarya, dopo aver vinto tre scudetti e due coppe nazionali nel proprio paese, si è trasferito in Turchia nella 1A Lega (seconda categoria turca) con il Sanliurfa BSB. Col medesimo club ha vinto il campionato conquistando la Super League (massima categoria turca), giocandoci nella passata stagione e arrivando sesta su sedici squadre. Atterrato a Lamezia nella serata di ieri, Zakarya avrà soltanto una settimana di allenamenti per imparare a conoscere giochi e compagni in vista della prima gara di campionato di sabato prossimo 15 ottobre contro i campioni d’Italia della Briantea84″.

In merito all’arrivo del giocatore algerino abbiamo ascoltato le sue prime parole insieme a quelle del coach Antonio Cugliandro. Zakarya Salmi: “Questa sarà la mia prima esperienza assoluta in Europa e sono fiero di essere approdato in una società giovane ma conosciuta come Reggio Calabria. Spero di essere all’altezza delle aspettative del tecnico e della squadra. Un saluto a tutti”. Coach A. Cugliandro: “Sono felice di questo innesto poiché Zakarya è un giocatore duttile, potendo ricoprire sia il ruolo da interno che da esterno. E’ dotato di un buon timing di gioco e sicuramente aumenterà le nostre alternative nei quintetti da poter schierare in campo”.

“Attende quindi una settimana intensa ai reggini, che però purtroppo non potranno ancora allenarsi al completo a causa dell’assenza giustificata del capitano Ilaria D’Anna. Non ci resta allora che dare il benvenuto a Zakarya Salmi – si chiude la nota del club – augurandogli buon lavoro ed invitandovi sabato prossimo alle ore 16.00 al PalaCalafiore per la prima gara di serie A di basket in carrozzina della Farmacia Pellicanò Reggio BiC!!!”.