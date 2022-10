Basket in Carrozzina: Reggio Calabria BiC, è il momento di far vedere dove puoi arrivare

28 Ottobre 2022 13:45

La Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BiC può essere la mina vagante del torneo e c’è tanta attesa di rivederla sul parquet

Nulla è preteso, ma tanto è l’interesse per capire davvero a cosa può ambire la squadra allenata da coach Cugliandro dopo aver dimostrato nella prima uscita stagionale di poter giocare alla pari contro una squadra abituata a vincere come i campioni d’Italia della Briantea84 Cantù. E allora siamo tutti curiosi di vedere nuovamente tra le mura amiche i terribili e temibili atleti reggini, che hanno fatto vedere cose buone e meno buone, ma che hanno fatto intendere concretamente di poter essere una mina vagante per qualsiasi avversario.

Sabato alle ore 20.30 al PalaCalafiore in un format innovativo da “Saturday Night”, saranno ospiti gli atleti della Self Group Millennium Padova che, forti delle loro qualificazioni alle Final Four sia di campionato che di Coppa Italia negli ultimi tre anni, partiranno certamente col pronostico a proprio favore. Certo è che se gli amaranto riusciranno a limitare Bargo e compagni, potremo assistere nuovamente ad una entusiasmante partita con la speranza di poterne uscire questa volta vittoriosi. Stasera ultimo allenamento settimanale in vista dell’importante match contro i patavini, con l’algerino Salmi pronto a dare battaglia per portare a casa la prima gioia stagionale. Purtroppo bisognerà fare ancora a meno del prezioso contributo del capitano Ilaria D’Anna ferma ai box per infortunio nelle ultime tre settimane e che speriamo di rivedere presto in campo.