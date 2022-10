Basket, Dierre Reggio Calabria: confermato Andrea Ripepi

7 Ottobre 2022 17:01

“Un reggino alla corte di Coach Rugolo per far bene sotto canestro e non solo: la Dirigenza è lieta di comunicare l’ingaggio del giovane Andrea Ripepi”. Così la Dierre Reggio Calabria annunncia la conferma di Andrea Ripepi. “Classe 2000, Dna al cento per cento di Reggio Calabria, nato e cresciuto in casa Lumaka, Ripepi è un lungo duttile che può e sta giocando anche nel ruolo di ala grande, dove sta sensibilmente implementando il proprio bagaglio perimetrale”.

“Uomo ed atleta che ha cuore le sorti del club e che accettò l’avventura in bianco-blu nella fase finale della prima stagione, quella della nascita della Dierre, in compagnia di un suo compagno di squadra di sempre, Federico Romeo, che ritrova con estremo piacere. Dopo tutta la trafila giovanile con gli Snails, con tanto di partecipazione alle finali nazionali Under 13 in compagnia del suo nuovo compagno di squadra Giovanni Scialabba, Ripepi è chiamato al nuovo miglioramento in un anno molto importante per la sua crescita”.