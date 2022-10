Basket, Alessandro Pisapia è un nuovo innesto giovanile della Dierre Reggio Calabria

20 Ottobre 2022 11:05

Parla “young” il mercato della Dierre Basketball Reggio Calabria. Materia grigia, visione di gioco e tanta voglia di crescere e migliorare, provando ad emulare i compagni di ruolo, i nuovi compagni di ruolo Marco Manisi e Federico Romeo

“La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ingaggio del giovane regista Alessandro Pisapia. Prodotto giovanile della Scuola di Basket Viola classe 2007. Negli ultimi anni si è formato, giocando in campionati d’Eccellenza e regionali con i colori nero-arancio, vincendo titoli giovanili e brillando per serietà e capacità. Oggi, lavora sodo per farsi trovare pronto: Coach Rugolo e Coach Pandolfi credono molto in lui”. Così in una nota la Dierre Reggio Calabria.