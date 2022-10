29 Ottobre 2022 19:06

La Guardia Costiera è impegnata in un’operazione di salvataggio di migranti al largo della Calabria

E’ in corso un’operazione SAR della Guardia Costiera italiana. La nave Diciotti ha intercettato al largo della Calabria 400 migranti su un barcone. In supporto due motovedette in arrivo da Roccella Jonica e Crotone.

Al momento non si hanno altre notizie in merito sulla nazionalità degli immigrati e sulle condizioni di salute degli stessi.

Seguiranno aggiornamenti